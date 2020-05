Rodéos urbains : Christophe Castaner veut solliciter les polices municipales

Sécurité publique

Publié le 25/05/2020 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu prévention sécurité, France

Alors que les rodéos urbains ont augmenté de 15% pendant le confinement lié à l’épidémie de Covid-19, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, souhaite durcir le dispositif déjà existant. Il souhaite notamment travailler sur la prévention en lien avec les collectivités locales et les associations, et une meilleure implication des polices municipales.

+15%. C’est la hausse des interventions liées aux rodéos urbains pendant le confinement. A l’occasion d’un déplacement à la brigade anti-criminalité du 17ème arrondissement de Paris, ce lundi 25 mai, Christophe Castaner a déploré cette augmentation, précisant que les forces de l’ordre ont surtout constaté un changement des pratiques, avec des rassemblements plus importants en termes de participants.

Deux ans après la création d’un délit permettant de réprimer ce phénomène, le ministre de l’Intérieur tenait cependant à saluer le travail des forces de l’ordre. « Il n’y a pas d’impunité », a-t-il souligné, rappelant que les interventions sont dangereuses. « Si nous ne pouvons pas intervenir immédiatement, un travail d’enquête précis et rigoureux est mené ensuite ».

Ainsi, en deux ans, 39051 interventions ont eu lieu et 3596 infractions relevées sur le fondement de cette loi. Des actions ont été coordonnées avec les communes et des cellules anti-rodéo ont été créées localement. La dernière opération date du 15 mai lors d’un rodéo qui a eu lieu au nord de Paris. Un policier a été blessé, huit personnes ont été interpellées, et six deux-roues et une voiture ont été saisis.

Prévention et polices municipales

Malgré ces « résultats au rendez-vous », il est temps selon le ministre de « franchir une nouvelle étape », avec « un plan d’action plus ambitieux et global ». Il souhaite ainsi la mise en place d’un « continuum d’actions autour du rodéo urbain » avec notamment un travail sur la prévention en lien avec les collectivités locales et les associations, et une meilleure implication des polices municipales.

Une mission parlementaire dirigée par les députées Natalia Pouzyreff, (LREM, Yvelines) rapporteure de la proposition de loi sur les rodéos urbains, et Catherine Osson (LREM, Nord), sera chargée de faire des propositions en ce sens.

Certaines municipalités comme Compiègne (Oise) envisagent depuis longtemps d’utiliser les drones pour dissuader les rodéos urbains. Une technologie qui fait l’objet d’un encadrement spécifique, a rappelé le ministre, tout en renvoyant le sujet au débat de la mission parlementaire.