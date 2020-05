[Face-à-face] Coronavirus

Faut-il remettre en cause la suppression de la taxe d’habitation ?

Publié le 25/05/2020 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©momius - Adobe Stock

Face aux pertes de recettes fiscales importantes pour les collectivités à cause de l'épidémie de Covid-19, plusieurs associations d'élus réclament un report de la réforme de la fiscalité locale votée dans le budget 2020. Mais le gouvernement n'est pas de cet avis. Le Club Finances ouvre le débat : faut-il revenir sur la suppression de la taxe d'habitation ? Face-à-face entre Franck Claeys, Directeur économie et finances locales de France Urbaine et Daniel Labaronne, député LREM et vice-président de la commission finances de l’Assemblée nationale.

