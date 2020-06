La ruralité, terreau fertile pour l’économie sociale et solidaire

Développement local

Publié le 04/06/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France, Innovations et Territoires

Dans les territoires ruraux, qui offrent peu de rentabilité à l’économie classique, l’économie sociale et solidaire vient répondre aux besoins des habitants. Elle crée de nouveaux services, participe à la revitalisation et à l’attractivité du territoire, permet aux porteurs de projet de développer leur activité. Le rôle des collectivités y est essentiel.

« Faiblement peuplés, peu dotés en infrastructures, les territoires ruraux n’ont pas toujours d’intérêt pour les entreprises classiques recherchant la rentabilité. Le secteur public, soumis à des contraintes financières, a, lui aussi, tendance à se désengager. Notre conviction est que le modèle de l’ESS à la lucrativité limitée, mobilisant des financements publics et privés, mais aussi le bénévolat et l’engagement citoyen, permet de pérenniser des activités économiques en milieu rural », estime Anne-Laure Federici, déléguée générale du RTES. Les chiffres en attestent. L’ESS représente 17,7 % des emplois privés ruraux, selon une étude réalisée en 2019 dans le cadre du projet « Tressons » par l’Avise, agence d’ingénierie dans le domaine de l’ESS, le RTES et le Conseil national des ...

