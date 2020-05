Coronavirus : la mise en place des quarantaines et de l’isolement

Crise sanitaire

Publié le 25/05/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

D’après un décret du 22 mai, pris en application de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment ses articles 1er et 12, une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l’entrée sur le territoire national ou à l’arrivée en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l’infection.

Un arrêté du 22 mai indique que l’ensemble du territoire national et des pays du monde sont des zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2.