Biodiversité : conséquence de la création de l’OFB sur les agents et techniciens

Biodiversité

Publié le 25/05/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Un décret du 22 mai procède à l’actualisation des statuts particuliers des corps des agents techniques de l’environnement et des techniciens de l’environnement afin de tenir compte de la création, au 1er janvier 2020, du nouvel établissement public « Office français de la biodiversité », issu de la fusion de l’Agence française de la biodiversité (AFB) et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Le texte confie la gestion des agents techniques de l’environnement et des techniciens de l’environnement au directeur de l’OFB à compter du 1er janvier 2021.

Il place le corps des agents techniques de l’environnement en extinction et prévoit la promotion progressive des agents de ce corps dans celui des techniciens de l’environnement.