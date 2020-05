De l’eau au moulin – L’association professionnelle des industriels du transport de l’eau et de l’assainissement, citée par Environnement magazine, lance un appel aux acheteurs publics et maîtres d’ouvrage pour soutenir le secteur frappé par la crise sanitaire. Elle réclame ainsi que soit privilégiée l’origine européenne dans les critères d’appels d’offre ou dans le choix des produits. Les acteurs de la filière demandent également des aides à l’export. Selon l’Insee, le secteur des travaux publics et des infrastructures a enregistré un recul de 89% de son activité [lire aussi notre article].

Le stationnement en question – Le déconfinement et le besoin nécessaire de faire respecter la distanciation sociale dans l’espace public a amené le Cerema à s’interroger sur les nouveaux usages des places de stationnement. Dans une publication, le centre d’études constate que, aujourd’hui, de nombreuses communes utilisent ces espaces pour faciliter la pratique des modes actifs ou de maintenir l’accès aux écoles et aux équipements publics. La publication se veut donc un guide explicatif pour éclairer les collectivités sur la réglementation actuelle et les expériences innovantes et incite à réfléchir sur l’avenir du stationnement en ville.

Zones d’ombre sur le solaire – Selon le site spécialisé Plein soleil, le secteur de l’énergie solaire souffre déjà de l’arrêt d’activité dû à la crise sanitaire. Citant la dernière édition de l’Observatoire de l’énergie solaire, les installations photovoltaïques enregistrent une baisse au premier trimestre 2020 (176 MW, contre 205 MW sur le dernier trimestre 2019). Ces baisses concernent notamment les installations domestiques, les grandes toitures et les grandes installations (qui dépassent 1MW). La filière s’attend même à un deuxième trimestre historiquement faible.

Recyclage – Après différents partenariats avec des sociétés de recyclage, le groupe industriel Total vient d’annoncer un nouvel accord avec PureCycle Technologies. Comme l’explique Actu Environnement, l’entreprise américaine a développé une technologie permettant le recyclage de polypropylène. Selon l’accord signé, Total s’engage donc à acheter une partie de la production de la future usine de PureCycle Technologies et à étudier la possibilité d’installer une usine en Europe.

Méthanisation – Le « métha tour » est lancé. La Région Ile-de-France a en effet annoncé en effet, dans un communiqué, que les vice-présidents chargés de l’écologie et de l’agriculture sont allés cette semaine à la rencontre des 17 propriétaires agricoles franciliens qui ont construit des unités de méthanisation. La Région rappelle qu’elle apporte un soutien total de 9 millions d’euros aux porteurs de projet, ce qui représente, pour chacun d’entre eux, près de 10% de leur investissement.

Risques littoraux – Dans une note ouverte consacrée à « L’adaptation au changement climatique sur le littoral », l’association La Fabrique écologique propose, à l’adresse des pouvoirs publics, de grands principes à adopter pour une meilleure politique de gestion des risques littoraux. Soulignant le « manque d’ambition » des différentes lois consacrées au sujet, l’association prône un rôle accru de l’Etat, plus d’expérimentations locales et l’évolution des modes de financement.

Et aussi…

A Chambéry, des militants d’une association de défense de l’environnement sont montés sur une grue pour bloquer le chantier de construction d’un parking public [Le Dauphiné Libéré] ;

En Australie, les autorités surveillent les eaux usées dans les égouts pour traquer une éventuelle contamination au Covid-19 [lire aussi notre article] [Le Parisien] ;

Alors que la crise sanitaire provoque un retour en force des plastiques à usage unique, d’autres solutions existent pour l’éviter [Les Dernières nouvelles d’Alsace].