Le déconfinement des grands centres commerciaux se fait attendre

Commerce

Publié le 20/05/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le 11 mai dernier, la majorité des centres commerciaux de plus de 40 000 mètres carrés d'Ile-de-France sont restés exclus du déconfinement. Les fédérations professionnelles représentant centres commerciaux et enseignes affirment cependant qu'elles sont prêtes à garantir les conditions sanitaires pour accueillir le public.

Depuis le 11 mai, la plupart des centres commerciaux ont pu rouvrir leurs portes, avec des protocoles sanitaires stricts, à l’exception de ceux supérieurs à une surface de 40 000 mètres carrés. Pour ces derniers, la fermeture est la règle, sauf dérogation accordée par le préfet, jusqu’au 10 juillet prochain.

Ainsi en Ile-de-France, 24 centres commerciaux ont gardé porte close, et en province deux en région Auvergne-Rhône-Alpes – dont celui de la Part-Dieu à Lyon. L’enjeu est d’importance, car ces centres représentent environ un quart du chiffre d’affaires de la filière, et certains sont situés en centre-ville, et en sont donc des pôles d’attractivité.

La restriction est liée au fait d’éviter des flux de population venant de communes éloignées ...

