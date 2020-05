Annulations de festivals : des pertes économiques vertigineuses pour les territoires

Culture

Publié le 20/05/2020 • Par Hélène Girard • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actualité Culture, France

Plusieurs universitaires montpelliérains, dont les spécialistes des politiques culturelles Emmanuel Négrier et Aurélien Djakouane, ont cherché à mesurer l’ampleur des pertes économiques induites par les annulations des festivals dues au coronavirus. Ils aboutissent à des estimations annonciatrices d'un choc considérable, qui, dans le pire scénario pourrait atteindre 2,6 milliards d'euros.

Engagés dans la codirection d’une étude pluriannuelle intitulée SoFEST sur l’empreinte sociale et territoriale des festivals (1), les chercheurs spécialistes des politiques culturelles, Emmanuel Négrier (2) et Aurélien Djakouane (3) ont profité des données déjà collectées (sur un échantillon de 129 festivals) pour cerner de plus près les pertes économiques et sociales induites par les annulations de festivals provoquées par le confinement puis l’interdiction des rassemblements du 17 mars à la fin août.

Leur note de synthèse, intitulée Festivals annulés, estimer la perte économique et sociale, livre des résultats vertigineux, qu’ils entendent présenter avec prudence compte tenu des problèmes méthodologiques liés, notamment, à la multiplicité des bases de données recensant les ...

