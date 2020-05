Prévention des risques : une mise à jour du document unique indispensable

Coronavirus

Publié le 20/05/2020 • Par Hélène Lerivrain • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Alors que dans le contexte du Covid-19, toutes les collectivités doivent mettre à jour leur document unique de prévention des risques professionnels, des conseillers en prévention rappellent la méthode, prodiguent des conseils et le centre de gestion de la Gironde assure être disponible pour accompagner les collectivités dans cette démarche.





La pandémie est l’occasion de tout remettre à plat en matière de prévention. Face à ce nouveau risque, toute collectivité doit en effet réévaluer les situations de travail et les environnements, en tenant compte des risques techniques et psychosociaux, et ainsi mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP). L’article R.4121-2 du Code du travail l’impose au moins une fois par an ou dès qu’un risque nouveau apparaît, qu’un engin est acheté, qu’un poste de travail évolue, ou qu’un nouvel agent est recruté.

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier