Protection de l’enfance : le déconfinement plus complexe que le confinement

Publié le 20/05/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Photographee.eu / AdobeStock

Les départements et les professionnels du secteur affrontent la reprise de l’école pour les enfants placés et des droits de visite de leurs parents, avec les risques sanitaires que cela comporte. Ils doivent se conformer à des protocoles sanitaires lourds et rassurer les éducateurs et les assistants familiaux qui craignent un regain de la circulation du virus.

