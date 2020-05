Tourisme et culture : les sénateurs veulent des mesures plus précises

Publié le 20/05/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Les sénateurs ont interrogé le 19 mai Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, sur le plan de relance du tourisme. Organisé à la demande du groupe LR, ce débat a mis au jour les nombreux points en suspens.

Malgré le comité interministériel du tourisme (CIT) du 14 mai, le gouvernement est loin d’en avoir fini avec les mesures de soutien à ce secteur pour tenter de sauver la saison estivale touristique et culturelle. C’est ce qu’a montré le débat organisé le 19 mai au Sénat à la demande du groupe LR en présence de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

En abordant tour à tour les différentes filières touristiques (du plein air au tourisme d’affaires, en passant par les festivals et les visites de châteaux) et tous les métiers (du restaurateur au gestionnaire de camping, en passant par les guides-conférenciers), les sénateurs ont multiplié les alertes sur les angles morts et les imprécisions des mesures annoncées dans la foulée du ...

