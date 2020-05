Coronavirus : les demandes financières des collectivités

Finances locales

Après plusieurs semaines de bras de fer entre l’Etat et les associations d’élus sur la règle d’or des finances locales, les négociations sont sur le point d’aboutir. Mais la question des compensations financières décidées par le gouvernement pour les collectivités reste encore en suspens.

« On est en train de se mettre d’accord avec l’Etat », confirme Nicolas Portier, délégué général de l’Assemblée des communautés de France (AdCF). A cause du choc financier du coronavirus, les collectivités sont confrontées à deux problématiques : la difficulté d’évaluer leurs dépenses nouvelles liées au Covid-19 et l’effondrement de certaines de leurs recettes fiscales.

Un risque de déséquilibre budgétaire

Comme l’explique le directeur du cabinet CMK, Christian Escallier, « certaines collectivités pourraient être confrontées à un problème d’équilibre budgétaire en 2020, 2021 ou 2022 ». Sauf qu’avec la règle d’or, les collectivités doivent équilibrer chaque année leur section de fonctionnement et d’investissement en dépenses et recettes. Dans le cas contraire, les exécutifs locaux risquent d’être placés sous tutelle préfectorale.

Pour éviter ce scénario, les associations d’élus ont proposé plusieurs solutions à l’Etat. Le Club Finances vous propose un tour d’horizon des avantages et des inconvénients des différentes pistes.

Le fléchage en investissement

Tout a commencé lorsque dans un courrier commun daté du 23 mars 2020, cinq associations d’élus (Association des maires de France (AMF), France urbaine, Assemblée des communautés de France (AdCF), Assemblée des départements de France (ADF), Régions de France) ont demandé que les aides économiques liées à la crise sanitaire puissent être imputées en section d’investissement.

Mais cette proposition a rapidement été écartée car, comme l’explique Christian Escallier, « tordre la comptabilité » n’est pas un bon signal à envoyer aux agences de notations ou aux banques. « Au minimum, il faudrait que la comptabilité exprime ce qu’il s’est passé. Quand on commence pour des motifs d’équilibre budgétaire à rendre la comptabilité moins expressive voire inexpressive, c’est un problème ».

Le gouvernement a donc écarté cette solution pour l’ensemble des dépenses nouvelles des collectivités pendant cette crise sanitaire. Il n’a autorisé l’imputation directe en investissement que pour les montants versés par les collectivités dans le fonds de solidarité de l’Etat venant en aide aux petites entreprises et indépendants. Ni les autres aides économiques (fonds régionaux, subventions, aides des départements et des intercos…), ni les autres dépenses liées au Covid-19 ne peuvent bénéficier de cette entorse à la règle d’or.

Pour Fabian Meynand, consultant du cabinet Partenaires Finances Locales, l’Etat n’est pas cohérent. « Maintenant qu’il s’est positionné pour considérer ces versements au fonds de solidarité national comme étant des dépenses d’investissement, celui-ci ne peut s’arrêter en chemin et doit aller jusqu’au bout de la logique suivie en réservant, exceptionnellement et temporairement, le même traitement comptable (ou tout autre mécanisme dérogatoire qui répondrait à l’objectif fixé) pour les initiatives locales quitte à limiter ou plafonner ces dernières, avec – le cas échéant – le consentement des Régions « chef de file » en matière économique ».

Le mécanisme d’étalement de charges

Il faut dire que certains élus locaux se sont immédiatement opposés à cette idée. Par exemple, Philippe Laurent, secrétaire général de l’AMF a expliqué dans nos colonnes les raisons de son opposition : « Si, à chaque fois qu’il y a un événement négatif, on manipule les règles comptables, on tombe dans l’arbitraire le plus total. Cette attitude non responsable pourrait entraîner des dérives et ruiner la réputation financière du secteur public local ».

A la place, le maire de Sceaux a proposé d’élargir le mécanisme d’étalement de charges aux dépenses liées à la pandémie. « La finalité est la même que le fléchage en investissement mais la méthode change », analyse Pierre-Olivier Hofer, directeur du cabinet de conseil en finances locales Exfilo.

C’est cette solution qui a été retenue par Bercy. Le ministre chargé des collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, l’a annoncé lundi 18 mai, devant la Commission du développement durable et la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale. Le gouvernement devrait le glisser en juin dans le prochain projet de loi de finances rectificative. Il devrait être présenté le 10 juin prochain selon nos confrères de l’Opinion.

Christian Escallier, a détaillé ce mécanisme il y a quelques semaines dans nos colonnes : « Sans modifier les règles sur l’équilibre budgétaire, l’étalement de charges autorise d’envoyer en section investissement par un jeu d’écriture les dépenses non récurrentes liées au coronavirus. Elles sont comptabilisées en section fonctionnement mais lissées en section investissement. L’impact de ces dépenses nouvelles est donc dilué dans le temps. Cette solution résout donc le problème d’équilibre budgétaire en allégeant la section de fonctionnement et en finançant la section investissement par l’emprunt. »

Mais pour le permettre, le gouvernement doit légiférer. « Aujourd’hui le mécanisme d’étalement de charges existe mais il est restreint à un nombre très limité d’opérations principalement liées à la dette ou à des événements ponctuels comme la perception d’indemnités d’assurance ou des risques de pénalités judiciaires », explique Pierre-Olivier Hofer.

Budget annexe ou compte spécial

Parallèlement, il faut évaluer au mieux l’augmentation des dépenses depuis le début de la crise sanitaire. Les associations d’élus ont mis sur la table deux propositions : un budget annexe ou un compte spécial Covid-19. Mais la solution du budget annexe semble écartée car trop lourde techniquement pour de petites collectivités. « Pour le même résultat, il suffit de créer des comptes spéciaux dans la nomenclature pour isoler les dépenses liées au Covid-19 », précise Christian Escallier. Dans un courrier au président de l’AMF François Baroin que nous révélions, Gérald Darmanin et Olivier Dussopt expliquaient être d’accord pour permettre cette modification comptable.

La nationalisation la dette Covid-19

Les associations d’élus veulent aller plus loin pour ne pas fragiliser leurs capacités d’investissement. Dans un document commun, le Sénat et Territoires Unis (AMF, ADF, Régions de France) proposent de nationaliser la dette Covid-19 des collectivités territoriales par l’État.

« On propose un contrat au gouvernement. Nous demandons à l’Etat de compenser nos dépenses en plus et nos pertes de recettes sur les 3 prochaines années de 2020 à 2022 en prenant par exemple les recettes 2019 comme référence. On s’engage en contrepartie à accélérer les investissements pour aider la reprise », précise Philippe Laurent.

Il est peu probable que les collectivités obtiennent une compensation complète des effets du Covid-19 car le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale et député LREM, Jean-René Cazeneuve, a déjà prévenu que « la compensation à l’euro près des pertes n’a pas de sens ». Or, c’est lui qui est chargé par le Premier ministre d’une mission sur l’impact de la crise sur les finances locales. Il devrait rendre ses premières recommandations à la fin du mois de mai.

Les associations d’élus en sont bien conscientes. Dans un communiqué du 6 mai 2020, Régions de France, l’ADF, l’AMF, l’AdCF, France urbaine, l’APVF, Villes de France et l’AMRF expliquent « appréhender une réduction inédite de leurs ressources » et demandent que soit engagé « un travail d’évaluation de l’effort financier que supportent les budgets locaux », dans un « cadre partagé avec les services de l’État ». Elles réclament aussi « l’abandon définitif de la remise en cause des impôts économiques locaux et que cessent les déclarations fragilisant la fiscalité économique locale. » La réponse à cette question cruciale des compensations devrait s’inscrire dans le cadre du budget 2021 à la fin du mois de septembre. « L’essentiel du rendez-vous est plutôt dans le projet de loi de Finances pour 2021 », a confirmé Sébastien Lecornu à l’Assemblée nationale. Rendez-vous est pris.