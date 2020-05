Déconfinement : les nouvelles infractions en vigueur

Police municipale

Publié le 19/05/2020

Après les infractions liées au confinement, voici celles liées au déconfinement. Un décret du 11 mai assorti d'une circulaire du 14 mai listent les nouvelles mesures de police applicables dans le cadre de la prorogation de l’état d'urgence sanitaire. Décryptage avec notre juriste, Géraldine Bovi-Hosy, et tableau des nouveaux codes NATINF.

Si l’interdiction de se déplacer hors de son domicile, en l’absence de certains motifs et d’une attestation, a désormais disparu avec la fin du confinement, d’autres infractions sont apparues et s’appliquent depuis l’entrée en vigueur du décret 2020-548 du 11 mai 2020. Il faut donc s’adapter…

Nouvelles qualifications

Parmi les nouvelles qualifications, on peut citer l’obligation du port du masque (pour les plus de 11 ans) dans les transports en public ou dans les espaces réservés aux voyageurs (article 6 du décret), mais aussi les déplacements a plus de 100 km (hors département) qui doivent être motivés et accompagnés d’une déclaration de déplacement (article 3) ou bien encore l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie ...