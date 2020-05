Relancer le commerce de proximité

Publié le 28/05/2020 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Afin de prolonger la dynamique initiée par la commune de Bressuire (19 000 habitants) en soutien aux commerces de centre-ville, la CCI des Deux-Sèvres a fait le pari du digital. Un dispositif numérique épaulé par l’expertise d’une entité de La Poste spécialisée dans la stratégie marketing et communication.

Achat en ligne, Click & Collect, livraison à domicile… Les collectivités comme les CCI s’emparent d’outils innovants pour doper les ventes des commerces et ainsi dynamiser les centres-villes. A Bressuire (79), la Chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres a mis en place une plateforme baptisée Ma Ville Mon Shopping afin d’accompagner les commerçants et artisans de proximité pour mieux appréhender l’usage d’internet dans leur activité. « Il s’agit d’utiliser le digital comme un levier pour renforcer l’attractivité commerciale du centre- ville », avance Lora Tremblay, chargée de mission commerces centres-villes à la CCI.

L’objectif in fi ne de cette marketplace est de créer une communauté de consommateurs locaux qui se tournent en priorité vers les commerçants implantés au coeur de la commune.

L’expertise du data marketing

Lancée à la fin de l’année dernière, l’expérimentation de cette plateforme numérique s’inscrit dans un programme qui se déroulera jusqu’en 2022. Première étape, sensibiliser les quelques 80 commerçants concernés et leur démontrer que plus de digital, paradoxalement, c’est aussi plus de proximité avec les clients ! Une phase de sensibilisation qui a permis d’attirer d’emblée un quart d’entre eux. Ensuite, lever les éventuelles résistances au changement. Et enfin, faire largement connaître la plateforme aux consommateurs potentiels du territoire, et à les convaincre de faire leurs achats dans les boutiques en ligne ! C’est là qu’intervient Isoskele, la nouvelle marque de data marketing et communication de précision du Groupe La Poste qui s’appuie sur l’expertise de ses quelques 250 créatifs, chargés d’études, dataminers et autres planneurs stratégiques. « Toutes ces forces réunies nous permettent, en tant qu’agence, d’agir en partenaire d’ensemble sur tous les canaux de communication, en mixant physique et digital », explique Arminda Peixoto,directrice de clientèle en charge du marché des collectivités chez Isoskele.

Accompagner la promotion

Pour ce projet, il s’agit de toucher le consommateur final en privilégiant l’expérience client : l’accent a été mis d’emblée sur l’activation des réseaux sociaux. « Une page Facebook, animée par un community manager et couplée à une opération d’e-mailing, a été mise sur pied dès le lancement de la plateforme Ma Ville Mon Shopping pour amplifier sa visibilité en ligne et accompagner sa promotion », rappelle Lora Tremblay. Du conseil sur la stratégie digitale à la production de contenus pour chaque réseau social, de la gestion des campagnes e-mailing aux opérations de street marketing dans le centre-ville, Isoskele a été présent à toutes les phases du déploiement opérationnel de la marketplace, en ligne comme dans la ville ! En parallèle, un dispositif d’acquisition de fans sur la page Facebook des commerçants a été prévu afin d’engager les consommateurs.

Un bilan très encourageant

Le détail de l’analyse des performances des campagnes a permis de faire ressortir des taux d’engagement très satisfaisants. La campagne email avec code promo (-20%) effectuée auprès des internautes présents à Bressuire et dans les communes alentours a recueilli des taux d’ouverture et de réactivité sur les emails supérieurs à la moyenne de ce type de marché. Côté street marketing, la diffusion des flyers a permis d’obtenir des verbatims et des retours très positifs des passants. Quant à la page Facebook, « l’objectif d’acquisition de 300 fans avait été fixé fin décembre 2019 et nous avons atteint le seuil de 540 fans. C’est 44 % de plus que l’objectif initial et près de 1 400 vues sur les photos », souligne Arminda Peixoto. Prochaine étape, un compte Instagram, pour disposer d’un écosystème digital complet.

Notre expert précise… Hélène HANSBERG Directrice du marché Secteur public à La Poste « La proximité avec les citoyens et les consommateurs est devenue un enjeu quotidien pour les communes, dans un souci de donner plus d’impact à leurs politiques publiques.

Via sa filiale et agence Isoskele, La Poste répond donc aux attentes des collectivités qui toutes n’ont pas les moyens humains, technologiques ou marketing nécessaires.

Ses équipes d’experts ont pour mission d’auditer et d’optimiser la fiabilité des données de la collectivité et de comprendre les comportements des citoyens et consommateurs locaux.

Cette connaissance des usagers, doublée de solides capacités créatives, alimente directement une communication de précision, que nous mettons en oeuvre de bout en bout, en mobilisant les savoir-faire de toutes les composantes de l’agence Isoskele.

Des savoir-faire précieux à l’heure où les collectivités doivent mettre en place des stratégies de communication ciblées face à la crise sanitaire, inciter à modifier des comportements, soutenir le commerce local, promouvoir des dispositifs mis en place, mais aussi, sur le long terme, continuer à développer l’attractivité de leur territoire. » En savoir plus : www.laposte.fr/collectivites

