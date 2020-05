Ingénierie territoriale : une plateforme pour mieux s’y retrouver

Aménagement du territoire

Publié le 19/05/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actualité Club finances, France

La Fabrique numérique, incubateur mutualisé des ministères de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique et solidaire, a mis à jour une plateforme gratuite permettant de faciliter la recherche d’aides, financières et d’ingénierie, des collectivités et de leurs partenaires locaux.

Difficile pour les porteurs de projets locaux de s’y retrouver lorsqu’ils recherchent les dispositifs et aides auxquels ils peuvent prétendre ; c’est en partant de ce constat qu’est né le site Aides-territoires, qui fait peau neuve avec de nouvelles fonctionnalités.

Faciliter la recherche

Ce service numérique gratuit, développé par la Fabrique numérique, incubateur mutualisé des ministères de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique et solidaire, vise ainsi à faciliter la recherche d’aides, financières et d’ingénierie, des collectivités et de leurs partenaires locaux.

Il comporte désormais un « parcours de recherche thématique et une interface complètement repensée pour mieux cibler les résultats des utilisateurs en fonction de leurs projets », indique le communiqué publié le 18 mai.

Equité territoriale

Avec cette volonté de simplifier et de rendre accessibles des informations souvent éparpillées sur différents sites, le projet souhaite également œuvrer à « davantage d’équité entre territoires ». « Aides-territoires se matérialise alors par un portail unique où les collectivités et leurs partenaires locaux peuvent retrouver les aides auxquelles ils peuvent prétendre, sur le territoire qui les concerne », et comporte « des entrés thématiques pour affiner les résultats des agents et des élus locaux en fonction de leurs projets ».

Le projet est collaboratif et mis à jour régulièrement, notamment par l’Ademe qui affiche ainsi une nouvelle visibilité de ses aides à destination des collectivités. L’équipe indique se tenir « à la disposition des agents et des élus locaux pour recueillir leurs besoins et leurs suggestions » et peut être contactée à cette adresse : aides-territoires@beta.gouv.fr.