Projets long terme ou innovations issues de la crise : parlez-en !

L’ingénierie est au cœur des fonctions primordiales des collectivités territoriales dont les services techniques étudient, conçoivent, font réaliser et contrôlent quotidiennement les projets d’évolution de la ville et des territoires.

Pour mettre en valeur cette expertise sans cesse renouvelée, Techni.Cités et La Gazette des communes organisent, pour la 4e année consécutive, les Trophées de l’ingénierie territoriale. Un événement qui sera l’occasion de récompenser les innovations techniques et le travail de nos territoires.

L’objet des Trophées de l’ingénierie territoriale est de mettre en lumière les initiatives innovantes qui améliorent sensiblement la qualité du service public local et peuvent générer une économie de gestion.

Mobilité, eau et assainissement, économie circulaire, ville intelligente ou espaces verts… les compétences dévolues aux collectivités locales requièrent une véritable expertise technique de la part des équipes territoriales.

L’appel à candidatures est donc lancé pour 2020 !

Les collectivités territoriales et établissements publics à caractère administratif peuvent candidater dans les catégories suivantes :

Le jury, composé d’experts techniques, d’associations d’élus, de territoriaux, et des rédactions de Techni.Cités et de la Gazette des communes se réserve par ailleurs le droit de décerner un « Prix coup de cœur du jury ».

Des critères d’évaluation à remplir pour voir son dossier recevable

Après trois éditions, les Trophées de l’ingénierie territoriale ont acquis une expérience qui permet au jury de sélectionner de plus en plus finement les lauréats de l’année. En 2020, non seulement les candidatures devront-elles remplir chacun des critères d’évaluation ci-dessous, mais l’absence de justification de l’un des critères sera tout simplement éliminatoire.

Dans la préparation de votre dossier veillez à :

Être une collectivité territoriale ou un établissement public à caractère administratif ;

Déposer votre dossier avant le 15 septembre 2020 : compléter scrupuleusement le dossier disponible ICI en respectant les critères suivants :