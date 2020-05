Emmanuel Macron annonce les quatre piliers de la réforme de l’hôpital

Santé

Publié le 19/05/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

En visite surprise le 15 mai à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le président de la République a promis de revaloriser les soignants et de remettre la logique sanitaire au premier plan. Les quatre piliers de la réforme qu’il a annoncée sont l’attractivité, l’investissement, la gouvernance et le territoire.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Vendredi 15 mai, et après un mea culpa inédit, le président de la République a annoncé le prochain lancement du « Ségur de la santé» qui en l’occurrence serait plutôt le Ségur de l’hôpital – le ministre des Solidarités et de la Santé confirmant au JDD que la concertation démarrerait le 25 mai. Emmanuel Macron a exposé les quatre piliers de sa stratégie de réforme.

Attractivité, investissement, gouvernance, territoires

Premier pilier, l’attractivité – « On va revaloriser les personnels médicaux et paramédicaux » a-t-il déclaré. Il y aura également des passerelles professionnelles pour permettre aux carrières de progresser et des mesures contre la « précarité des débuts de carrière », qui n’est « pas tolérable », a-t-il ajouté. Les 35 heures seront aussi au ...

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier