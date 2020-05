Trouver où installer des stationnements de vélos, c’est simple comme une plateforme mobile

Transports

Publié le 29/05/2020 • Par Géraldine Langlois • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

Fabriqué en interne pour un coût modeste, l’équipement doté d’arceaux est testé depuis plusieurs mois près de la Grand-Place d'Armentières dans le Nord.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Dispositif : expérimentation en cours. La plateforme a coûté 900 euros.

expérimentation en cours. La plateforme a coûté 900 euros. Contact : Emilie Decarne, directrice générale adjointe des services, edecarne@ville-armentieres.fr

Armentières (Nord) 24 900 hab. La plateforme mobile de stationnement pour vélos que la ville d’Armentières a positionnée depuis septembre tout près de la Grand-Place intrigue. Elle mesure environ deux mètres sur deux, pèse 250 kilogrammes et se compose de deux parties. Chacune est formée d’un « cadre de métal sur lequel des panneaux de bois imputrescibles sont vissés. Ils sont percés de douze trous pour y fixer six arceaux, boulonnés par-dessous », explique Anthony Fagot, directeur de la cohésion citoyenne jusqu’en mars. Les deux parties sont fixées l’une à l’autre. Un mât permet en outre de présenter le concept, des conseils d’accrochage des vélos, des informations sur les obligations des cyclistes et sur les associations pour le développement de la pratique du vélo.