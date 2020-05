Accueil

Actualité

Actualité Régions

Régions Innovations et Territoires

Innovations et Territoires Occtav joue la partition de la reprise d’entreprises en milieu rural

Développement économique

Occtav joue la partition de la reprise d’entreprises en milieu rural

Publié le 27/05/2020 • Par Frédéric Ville • dans : Innovations et Territoires, Régions

Lucky Bussines/Adobestock

La transmission et la reprise d’entreprises sont d’importance en zones rurale ou de montagne en Occitanie, car il est question d’emplois et de dynamiques à conforter. Il s’agit d’identifier les cédants pour les aider à expertiser leur affaire et à les proposer ensuite à des repreneurs potentiels, à l’aide de divers canaux de communication. L’Occitanie s’appuie sur un dispositif interconsulaire et des conseillers consulaires ou territoriaux qui accompagnent cédants et repreneurs dans leurs projets.

Ma Gazette Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée Développement économique