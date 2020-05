Accueil

Déploiement de l’application StopCovid : la feuille de route des élus locaux

Publié le 18/05/2020 • Par Laura Fernandez Rodriguez Mathilde Elie • dans : France

Les élus locaux souhaitent être associés au déploiement de l’application StopCovid prévu pour le 2 juin. La commission Numérique commune aux Interconnectés, à l’AdCF et à France urbaine a remis à Cédric O une feuille de route afin d’en optimiser les usages sur le terrain et d’en favoriser l’accès au plus grand nombre.