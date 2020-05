Coronavirus

Les tentatives d’escroquerie n’épargnent pas les collectivités !

Publié le 18/05/2020 • Par Fabian Meynand • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les escrocs n’ont aucun scrupule. La DGFIP alerte sur la recrudescence actuellement des tentatives de fraude par certains escrocs, bien organisés, qui n’hésitent pas à profiter de l’urgence, du manque d’organisation et parfois de personnels de certaines structures victimes toutes désignées : Hôpitaux, EHPAD, pharmacies, et Collectivités locales, viennent ainsi s’ajouter à la longue liste des entreprises qui, par le passé et encore aujourd’hui, font les frais de ces méthodes peu scrupuleuses.