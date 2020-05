Une série de guides pour aider au déconfinement de la culture

Politiques culturelles

Publié le 18/05/2020 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, Documents utiles, France

Le ministère de la Culture a mis en ligne le 14 mai une série de guides pratiques sur les modalités de reprise de l'activité dans certains secteurs culturels. Des documents qui ont été validés par le ministère de la Santé.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Bibliothèques territoriales, musées, monuments, services d’archives, opérations d’archéologie préventive… Dans tous ces secteurs, l’activité peut reprendre depuis le 11 mai, mais dans le respect des règles de prévention de la circulation du coronavirus.

Pour aider les professionnels à organiser cette réouverture, le ministère de la Culture a mis en ligne plusieurs guides le 14 mai, dont quatre concernent directement les collectivités ayant sur leur territoire :

une bibliothèque ;

un musée ou un monument ;

un service d’archives ;

un service d’archéologie menant des fouilles préventives.

Ces guides ont été élaborés avec les organisations ou associations professionnelles des différents secteurs concernés. Ils détaillent les mesures techniques et pratiques à envisager. Ils sont toutefois « sans valeur contraignante », précise la Rue de Valois.

Bibliothèques : réouverture en quatre phases

Pour ce qui est des bibliothèques, par exemple, le ministère a pris l’essentiel du document élaboré par les associations de bibliothécaires. Et l’a complété par un scénario en 4 phases.

Rédigé par les associations de bibliothécaires, ce document avait reçu l’approbation de la Rue de Valois dès sa publication. Le travail réalisé par les professionnels des bibliothèques a aussi été salué par la Fédération nationale des collectivités pour la culture (FNCC), qui invite les autres secteurs à procéder de la même façon et à fournir aux élus des éclairages techniques pour la reprise des activités culturelles.

Deux critères cumulés pour les musées, quelle que soit leur taille Lors de son discours à Assemblée nationale le 28 avril, le Premier ministre avait indiqué que les « petits » musées pourraient rouvrir. Une formulation qui avait soit agacé les professionnels et les élus locaux, soit les avaient plongés dans l’incertitude, nul ne sachant ce qu’est précisément un petit musée. Le guide du ministère de la Culture relatif aux monuments et aux musées met un terme à cette imprécision. Il ne fait pas référence à la taille de l’équipement, mais à l’ampleur des déplacements de population, soumise à l’appréciation du préfet du département, après avis du maire. Ne pourront rouvrir, précise le ministère, que les sites « dont la réouverture n’est pas susceptible d’inciter à des déplacements significatifs de population. » Avec le cumul de deux critères : « Capacité du musée ou du monument à mettre en oeuvre pour ses agents et ses visiteurs les mesures de protection indispensables de prévention de la propagation du virus » ; « Fréquentation du lieu de nature très majoritairement locale, afin d’éviter que la réouverture du musée / du monument ne suscite trop de déplacements, notamment par les transports en commun. »

Le ministère travaille maintenant à la rédaction de deux autres documents, l’un sur les salles de cinéma, l’autre sur les lieux de création artistique.

Dans l’état actuel des choses, cinémas et salles de spectacle restent fermés au moins jusqu’au 31 août. Les festivals et rassemblements culturels de plus de 5000 personnes sont, pour l’heure, interdits.

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette

Cet article est en relation avec le dossier