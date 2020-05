« La LOM contribue à relancer le TAD »

Entretien avec Élodie Castex, maître de conférences au laboratoire Territoires, villes, environnement & société (TVES) de l’université de Lille, Élodie Castex est l’une des rares spécialistes du transport à la demande en France.

Le transport à la demande est-il un nouveau service public en France ?

Non. C’est une catégorie de transport public définie par la loi depuis 1990. Le transport à la demande (TAD) apparaît ainsi dans les années 1990 à la faveur de l’accroissement de l’intercommunalité. Les collectivités s’en servaient comme un instrument de développement social et local pour améliorer la qualité de vie des habitants. Dans les années 1990 et 2000, on assiste ainsi à une vague de services TAD lancés par les territoires, aux échelons ...