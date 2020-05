« Il va falloir maintenant une vraie réforme de la péréquation »

Dossier (4/4) Coronavirus

Le Directeur des études de La Banque postale, Luc Alain Vervisch et le Responsable des études financières, Philiipe Baetman tentent d’estimer les effets que pourrait avoir le choc financier de l’épidémie de Covid-19 sur les ressources fiscales des collectivités.

Quelles différences avec la crise économique de 2008 ?

En 2008, l’essentiel de la fiscalité économique locale était une fiscalité de stock, avec la taxe professionnelle. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, c’est une fiscalité de flux, avec la CVAE, ou de stock bâti. Or on s’attend à une chute brutale de la CVAE, d’autant plus que le PIB va baisser de façon non négligeable. L’interrogation n’est pas levée sur le fait de savoir comment l’Etat assumera les conséquences des reports de paiement des charges des entreprises. On ne sait pas quelle part de CVAE il pourra verser aux collectivités en 2021. Sur la CFE (cotisation foncière des entreprises, ndlr), le risque de disparition de liquidités dans les entreprises pourrait aboutir à ce que les bases ne puissent plus être payées.