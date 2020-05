Finances locales : l’essentiel de la semaine du 11 au 17 mai

Agenda

Chaque semaine, le Club Finances vous propose un condensé de l'actualité des derniers jours pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Et si on réfléchissait à l’après-crise du coronavirus ? C’est encore un peu timide, mais les députés et sénateurs commencent à en faire le diagnostic. Si le sénateur Charles Guené voit dans la crise sanitaire et économique actuelle une occasion de remettre à plat la loi 3D et la réforme de la fiscalité locale , les députés Charles de Courson et Christophe Jerretie tentent d’identifier le plus précisément possible les pertes de recettes et les surcroîts de dépenses qu’a occasionné cette crise aux collectivités.

Une gageure au vu des différentes estimations du préjudice allant de 4,9 milliards à plus de 20 milliards ! En attendant, le gouvernement prépare aussi de son côté un plan d’action, dévoilé en exclusivité par votre club préféré ! Et retrouvez la suite de notre dossier sur l’après-coronavirus.

La Gazette des communes a pour sa part identifié les pertes de recettes tarifaires liées à la crise, tandis que l’Insee a cartographié son impact sur l’économie régionale.

Quelle aide pour les collectivités ?

De l’autre côté, les collectivités attendent de l’aide, d’où qu’elle vienne. Pour les communes et les intercos, cette aide ne viendra pas du gouvernement qui ne les encourage pas à aider les entreprise en difficulté. Elles ont en revanche trouvé les clés auprès des banques en regroupant leurs demandes de prêt, quand elles ne se rapprochent pas naturellement de l’Agence France Locale.

Retrouvez également dans notre newsletter de lundi (1) l’intégralité des articles publiés cette semaine : les agences de l’eau ouvrent le robinet pour les collectivités, les propositions de l’association des petites villes de France pour la relance, un retour sur le dispositif d’aide du FCTVA mis en oeuvre après la crise de 2008, les opérations courantes à surveiller en temps de crise, le bilan du montant des amendes dressées lors du confinement, la fiche finance sur la gestion de la dette et de la trésorerie.

Bonne lecture !