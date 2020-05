Le savoir-faire des artisans locaux enrichit l’offre touristique en un tour de main

Développement économique

Publié le 20/05/2020

Le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la chambre de métiers et de l’artisanat ont mis en place un label pour valoriser les professionnels de qualité auprès des touristes.

Chiffres-clés 104 000 € sont consacrés au dispositif, répartis à parts égales entre le département et la chambre de métiers et de l’artisanat.

39 artisans ont été labellisés « Artisan du tourisme » en 2019 et à 65 en 2020.

Découvrir un chocolatier et un maître verrier lors d’un parcours de randonnée : le conseil départemental des Hauts-de-Seine propose désormais ce type d’activités aux touristes… et aux habitants. Pour la deuxième année, le label « Artisan du tourisme » promeut les professionnels de qualité auprès des visiteurs français et étrangers. En soutenant ces acteurs locaux, le département contribue à l’attractivité du territoire et à la transmission des savoir-faire.

L’objectif est double : enrichir l’offre touristique locale et soutenir le tissu économique des entreprises artisanales, notamment celles des métiers de bouche et d’art.

Ateliers participatifs

« L’intérêt pour les visiteurs est de découvrir les savoir-faire locaux en leur proposant de participer à des ateliers pour qu’ils essayent par ...

