Le RSA à la veille d’une catastrophe annoncée

Publié le 15/05/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : Actualité Club finances, France

Flickr cc by MattysFlicks (recadré)

Les allocations individuelles de solidarité pèsent de plus en plus lourd sur les finances des départements. Le RSA cristallise leurs inquiétudes depuis longtemps, accrues par la réforme de l’assurance-chômage de 2019. Avec l’épidémie et ses conséquences économiques et sociales inédites, elles ne sont pas loin de tourner au cauchemar.

