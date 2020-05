Parentalité, handicap, finances… les difficultés des habitants traitées en direct

Social

Publié le 18/05/2020 • Par Isabelle Jarjaille

Six conseillères répondent par téléphone et email aux questions des habitants, sous couvert d’anonymat.

Le service n’est pas nouveau, mais reste novateur. ISL fête ses 20 ans cette année et s’est offert un numéro vert (0800.95.35.45.), gratuit, pour l’occasion. « Nous sommes le seul accueil de ce type en France, assure Catherine Debroise, vice-présidente du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, chargée de l’insertion. Les conseillères sont capables de traiter toutes les questions, sur toutes les thématiques. Une vraie mine d’informations ! »

ISL fonctionne avec une assistante juridique, une responsable de service et six conseillères sociales. Elles répondent au téléphone du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures, ainsi qu’aux emails. Des appels de Bretilliens, anonymes, qui peuvent durer de quelques minutes à plus d’une heure. « Le public d’ISL est le plus souvent en situation de ...