Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 11 au 15 mai sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Montée par l’arrière – Un article de Mobilités magazine fait état d’un bras de fer entre les organisations syndicales du transport routier, l’Etat et la Fédération nationale des transports de voyageurs. La cause ? Le guide publié par cette dernière et les préconisations gouvernementales pour mettre en place les mesures de déconfinement qui n’obligent pas à interdire la montée dans les cars de transports scolaires par la porte avant. Craignant que les chauffeurs fassent jouer leur droit de retrait, la FNTV a finalement transformé ce guide de bonnes pratiques en recommandations patronales. Le secteur reste donc dépourvu de tout protocole accepté par tous.

Pistes standard- L’association Vélo et Territoires propose, sur son site Internet, une enquête en ligne à destination des collectivités afin d’établir, à terme, un cadre commun pour définir un standard des aménagements cyclables réalisés dans les territoires. L’association est partie du constat de l’hétérogénéité des bases de données. Une piste cyclable peut, en effet, être décrite de façon différente dans différentes collectivités. L’enquête doit donc permettre de dégager un nouveau modèle qui sera standardisé par la plateforme transport.data.gouv. Ce vendredi 15 mai est le dernier jour pour répondre à l’enquête en ligne.

Jugement – Un article d’Actu Environnement se fait l’écho d’une décision rendue par la cour administrative de Nantes à propos des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le jugement précise en effet que l’aménagement d’une route peut être mis à la charge de l’exploitant. Le département et l’entreprise dont l’activité présente des dangers pour la santé publique peuvent ainsi, par convention, décider que les frais de construction ou d’aménagement d’une route départementale chargés de prévenir ces dangers soit entièrement ou partiellement à la charge de l’exploitant.

Pacte vert – Dans le cadre de son Pacte vert pour l’Europe, l’Union européenne invite toutes les organisations et les citoyens à faire connaître leur point de vue dans une consultation publique consacrée au changement climatique. Cette démarche s’inscrit dans la nouvelle stratégie d’adaptation au changement climatique que l’Union européenne doit présenter l’année prochaine. Il est notamment question d’adapter l’économie au changement climatique et de renforcer la prévention et la préparation aux crises.

Foule de vélos – C’était attendu et ça se confirme : pour réussir leur déconfinement, les Franciliens optent pour le vélo [lire aussi notre article]. Selon Le Parisien, rien que sur la journée de mardi, près de 115000 trajets à vélo ont été recensés à Paris. Ce constat, qui se base sur les chiffres des compteurs de la Ville de Paris, souligne même que ces trajets équivalent à 60% du volume des trajets recensés sur la semaine complète du 4 au 10 mars.

Aux arbres citoyens – La région des Hauts-de-France a adopté le plan « 1 million d’arbres », dont l’objectif est de végétaliser un des territoires les moins boisés de France. Selon Terres et Territoires, les premières plantations, qui devraient être effectuées par les lycées et les collectivités locales, sont attendues à l’automne.

La France en finale – La capitale verte de l’Europe 2020 sera désignée à Lisbonne en fin d’année. Deux villes françaises, Grenoble et Dijon, sont encore en lice et figurent parmi les 17 finalistes (qui comptent aussi notamment l’Estonienne Talinn et l’Italienne Turin). Comme le rappelle Le Dauphiné Libéré, le jury décide en fonction de critères liés à une politique environnementale (espaces verts, gestion des déchets, biodiversité…)

Et aussi…

Comment les transports transfrontaliers gèrent-ils la crise sanitaire ? Le Leman Express y répond en partie sur son site Internet en soulignant que les mesures sanitaires de la Suisse et de la France doivent s’appliquer [lire aussi notre article].

Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Gironde organise son 3e rallye des paysages, « Promenons-nous dans les quartiers ». Le 27 juin, les participants partiront (re)découvrir les parcs, squares, jardins et lieux de nature des quartiers urbains [CAUE Gironde].