Coronavirus

Les agences de l’eau ouvrent le robinet pour les collectivités et le BTP

Publié le 15/05/2020 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actu experts finances, actus experts technique, France

viperagp - Fotolia.com

La crise sanitaire a mis à l'arrêt un grand nombre de chantiers dans le secteur de l'eau et de l'assainissement. Pour relancer l'activité et venir en aide des collectivités mais aussi des entreprises de travaux publics, les agences de l'eau ont annoncé qu'elles allaient débloquer des aides et prendre différentes mesures qui vont apporter de la trésorerie à ces acteurs publics et privés. Un nouveau volet investissement est également prévu.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Bâtiment et travaux publics (BTP)

Eau - assainissement