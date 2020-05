Responsabilité pénale des maires : tout ça pour ça ?

Crise sanitaire

Publié le 15/05/2020 • Par Brigitte Menguy • dans : France

Etat et collectivités locales

Pendant la crise sanitaire, les débats parlementaires s’enchaînent mais ne se ressemblent pas. Qui aurait parié que la discussion du projet de loi prorogeant l’état d’urgence prendrait un tel tour ? Nul commentateur politique, ni même un journaliste averti de « La Gazette », n’a vu venir, tel un boomerang des débats de la loi « Fauchon » (il y a vingt ans de cela), la question de la responsabilité pénale des maires. Et pourtant. Durant une semaine, les sénateurs, puis les députés, ont sorti leurs meilleures punchlines sur les bancs distanciés du Parlement pour fustiger un texte gouvernemental qui, à l’origine, ne parlait — justement — pas de responsabilité pénale des maires. Petit flashback.

Chevalier blanc des maires

Le 2 mai, le projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire est soumis au vote du Sénat. A cette occasion, Philippe Bas (LR), président de la commission des lois, dépose par amendement une bombe : exonérer, sous conditions, les maires de leur responsabilité pénale en cas de contamination d’un usager ou d’un agent du fait, notamment, de la réouverture des écoles. Tel un brasier, la sphère médiatique s’enflamme, hissant le sénateur président Bas en chevalier blanc des maires, devenus, par l’effet de la crise, de simples exécutants des ordres du général Macron et de Matignon, tout en prenant, en première ligne, les balles perdues.

Le bâton pour se faire battre

Conscient que l’on touchait là une corde sensible de la décentralisation à la française, le gouvernement se devait de faire marche arrière afin que les édiles rouvrent les écoles. Un texte de compromis a alors vu le jour : les maires seront bien responsables pénalement en cas de contamination déclarée. Mais la loi demande au juge, en cas de recours, de prendre en compte les « conditions particulières de l’état d’urgence sanitaire ». Ce qui est, ni plus ni moins, une invitation faite au juge d’apprécier « in concreto » la situation. Ce texte ne change donc rien en droit. Politiquement, il permet peut-être au gouvernement de prouver qu’il écoute les maires. Au prix, pour ces derniers, d’avoir inscrit dans la loi le risque de tendre aux justiciables le bâton pour se faire battre.