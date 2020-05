Le COVID-19, accélérateur de la Loi 3D et de la réforme de la fiscalité locale

Tribune

Publié le 15/05/2020 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Billets finances, France

Charles Guené, vice-président de la commission des finances du Sénat et rapporteur spécial « relation avec les collectivités territoriales », complète l'analyse de Michel Bouvier sur l'avenir de la fiscalité locale. S'ils sont d'accord sur la nécessaire autonomie de gestion des collectivités, le sénateur estime que l’impôt évoluera inéluctablement dans sa dimension nationale plutôt que locale.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Sous un titre aux objectifs plus modestes Michel Bouvier ( (« Face à la crise, il faut redonner vie à l’autonomie fiscale locale » article de Michel Bouvier (Professeur des universités et président de Fondafip)), pose les véritables enjeux et l’évidence de la nécessaire refondation de notre modèle d’organisation politique, mise à l’épreuve à travers la pandémie du COVID-19.

« Face à la crise, il faut redonner vie à l’autonomie fiscale locale »

Alors que beaucoup d’élus locaux exigent une décentralisation à tout va, souvent débridée, par le retour de la compétence générale pour pallier les carences d’un Etat exsangue et impuissant, d’autres appellent ce même Etat à répondre et résoudre les affres de la crise et à en assumer toutes les responsabilités. Au moment où se profile le texte « 3 ...