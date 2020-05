Coronavirus : les collectivités face aux pertes de recettes tarifaires

[DATA] Crise sanitaire

Avec l’arrêt de l’activité durant le confinement, les collectivités ont perdu une partie des recettes tarifaires de leurs services publics locaux. A partir des données consolidées publiées par l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales, la Gazette des communes a calculé les conséquences pour les budgets des communes et intercommunalités. Pour certaines d’entre elles, le choc financier s’annonce déjà énorme.

L’arrêt quasi-total de la France pendant plusieurs mois a privé les collectivités d’une partie de leurs recettes tarifaires (stationnement payant, entrées d’équipements culturels et sportifs, de bases de loisirs, de campings municipaux, etc). De nombreux services publics locaux sont concernés : restauration scolaire, crèches, centres de loisirs, équipements sportifs et culturels…

9 milliards d’euros pour les communes

En 2018, la catégorie comptable des « ventes de biens et produits des services » dans laquelle figurent les recettes tarifaires représentait 9 milliards d’euros pour les communes et 8 milliards pour les intercommunalités. Le confinement, et la mise en œuvre progressive du déconfinement auront donc des conséquences sur les budgets des communes. Mais « ces ressources sont très inégalement réparties entre les collectivités, d’une part en fonction de l’amplitude de l’offre de services et, d’autre part, selon les modes de gestion retenus », note Claire Delpech, conseillère finances et fiscalité de l’Assemblée des communautés de France (AdCF).

A partir des données consolidées publiées par l’OFGL comprenant les budgets principaux et les budgets annexes de chaque collectivité, nous avons calculé la part de recettes de services dans les recettes de fonctionnement des communes. « Mais attention cette catégorie des ventes de biens et produits des services est très large car elle peut correspondre à des redevances, des ventes de coupes de bois dans certaines communes, des recettes tarifaires… », prévient Thomas Rougier, secrétaire général de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales.

En moyenne, la part de recettes de services représente 11,6% des recettes de fonctionnement. C’est dans les plus petites communes que ce taux est le plus fort.

Dans certains départements, surtout dans l’est de la France, il y a beaucoup de communes où les biens et services représentent une part importante de l’ensemble des recettes. Ce sont surtout des petites communes.

A Sceaux (Hauts-de-Seine, 20 000 hab.), le maire (UDI) et secrétaire général de l’Association des maires de France (AMF), estime à 1,5 million d’euros les pertes de recettes hors fiscalité pour sa commune. Mais il explique que sur la même période il a fait un million d’euros d’économie dont 150 000€ par exemple d’électricité. « Le choc sera moindre à mon avis pour les communes que la diminution de DGF que nous avons connu avant 2017 », nuance-t-il.

La commission des finances du Sénat a réalisé une carte avec les données de l’OFGL, de la DGCL et de l’Insee qui confirme que les communes de l’Est de la France ainsi que les zones côtières et de montagne sont les plus exposées.

A Sartrouville (Yvelines, 50000 hab.), la perte s’élève à près de 1 438 000 € dont 66 000 € pour le forfait de post stationnement et 75 000 € pour les recettes de stationnement par exemple.

Alerte sur les communes touristiques

Alors que le taux moyen est de 11% sur l’ensemble des communes, il atteint 14% dans les communes touristiques. La commission des finances du Sénat a noté ce lien : «Les communes les plus touristiques apparaissent beaucoup plus exposées que les autres à un risque de réduction du produit des services.» Ainsi, à Royat (Puy-de-Dôme), Quiberon (Morbihan) ou Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), les recettes de biens et services représentent plus de 40% des recettes de fonctionnement.

Le maire de la commune nouvelle de Saint-Germain en Laye (Yvelines, 46750 hab.), Arnaud Péricard (DVD), estime de l’ordre de 500 000€ par mois les recettes en moins pour sa ville. Mais il se veut optimiste : « La crise va impacter fortement les finances publiques mais nous avons la chance d’avoir toutes les marges de manœuvre, grâce à notre absence d’endettement et une fiscalité basse, qui nous permettront de relancer très vite l’investissement ».

Dans les intercommunalités, les recettes de services représente en moyenne 19% de l’ensemble des recettes de fonctionnement. Là encore, ce sont dans les EPCI où la population est la moins nombreuse que cette part est la plus importante.

Entre le 12 mars et le 17 avril, l’intercommunalité du Grand Narbonne (37 communes, 130 000 hab.) chiffre le coût total budgétaire de cette crise à près de 600 000 euros. D’après Jérôme Lenoir, directeur général des services, « 54 000 euros de dépenses supplémentaires directes correspondent à l’achat de gel hydroalcoolique et de masques ; 815 000 euros aux recettes non réalisées, comme les pertes d’achat de titres de transports, d’entrées à la piscine, au bowling ou au musée, mais, de l’autre coté, 280 000 euros d’économies ont été engendrées par le confinement en fluides, carburants, prestations de ménage, de sécurité, etc ».

Dans les autres collectivités locales, les recettes de biens et services représentent en moyenne 1,5% des recettes des départements et 0,5% des recettes des régions.

Pour Thomas Rougier, il faut relativiser les conséquences ne seront pas forcément dramatiques pour toutes les collectivités. « A l’échelle des services publics où les recettes tarifaires peuvent représenter plus de 20% ou 30% c’est un vrai choc. A l’échelle de l’ensemble d’un budget, les collectivités seront plus sensibles aux variations de CVAE en 2021 par exemple ». Et « ce n’est pas si automatique car ce ne sont pas des pertes sèches. Dans beaucoup de communes, il y a aussi des économies », complète le président de l’Association des petites villes de France (APVF) et député PS, Christophe Bouillon.

Baisse des produits des jeux

Un autre « facteur de fragilité » identifié par les sénateurs est la présence d’un casino sur la commune : « La période de confinement qui s’est caractérisée par la fermeture des lieux accueillant des activités de jeux s’est ainsi et très probablement caractérisée par d’importantes pertes de recettes. »

En effet, selon nos calculs, les prélèvements sur les produits des jeux représentent en moyenne 8% des recettes des communes concernées. Mais dans cinq communes, ils pèsent pour plus de la moitié des recettes de fonctionnement.

Des conséquences sur les contrats de délégation de service public

Mais la perte de recettes n’est pas forcément imputée en totalité aux collectivités. Tous les services publics locaux ne sont pas gérés en régie. Or, la crise du Covid-19 affecte aussi l’économie générale de certains contrats de délégation de service public, au-delà des clauses de révision prévues. « Il conviendra, au sortir de la période de confinement, de dresser le bilan entre la réduction des dépenses liées à l’arrêt ou la réduction de l’activité (effet du chômage partiel par exemple) et la baisse des recettes afin de négocier avec les prestataires les modalités de prise en charge », précise Claire Delpech. Surtout que Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des comptes publics, a prévenu les délégataires privés : « Il n’y a pas de raison que seul l’Etat assume les responsabilités budgétaires des conséquences du coronavirus ».

Le gouvernement a déjà commencé à traiter ces incidences dans une ordonnance du 25 mars 2020 mais les mesures introduites ont une durée d’application limitée à la période d’urgence sanitaire et l’Etat et les collectivités devront certainement légiférer de nouveau sur cette question dans les semaines ou mois à venir. Le gouvernement devrait se baser sur les conclusions et recommandations de la mission de Jean-René Cazeneuve sur les finances locales pour préparer les premières mesures d’urgence pour la fin du mois de juin dans le projet de loi de finances rectificative 3 et pour la fin du mois de septembre pour le projet de loi de finances 2021.