Handicap : « La fonction publique doit tenir le cap et continuer de recruter »

Insertion

Publié le 18/05/2020 • Par Emeline Le Naour • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Pour la Gazette, le directeur du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique fait le point sur les mesures à destination des agents en situation de handicap mises en place durant la crise sanitaire. L’occasion pour Marc Desjardins de revenir sur l’avenir du fonds mais également sur l’impact du confinement sur les agents.

Quels sont les dispositifs mis en place par le FIPHFP pour accompagner les employeurs publics et agents en situation de handicap durant cette crise ?

Dès le mois d’avril, le FIPHFP a décidé l’octroi d’une aide de 1 000 euros pour favoriser le travail à domicile des travailleurs handicapés. Cela comprend l’achat et l’installation d’un équipement informatique adapté comme par exemple des écrans plus grands et d’une connexion internet. Une enveloppe de 500 euros est également possible pour les apprentis en situation de handicap afin qu’ils puissent suivre convenablement leurs cours à distance.

Par ailleurs, nous avons assuré aux employeurs publics que 80% de la rémunération brute des apprentis continuait à être pris en charge par le fond. Il n’était pas question que nous prenions ...

