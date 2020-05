Déconfinement : lancement de deux bases de données de traçage

Crise sanitaire

Publié le 13/05/2020 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 12 mai, qui entre immédiatement en vigueur, autorise l’adaptation et la création de traitements de données à caractère personnel destinées à permettre l’identification des chaînes de contamination du virus covid-19 et assurer le suivi et l’accompagnement des personnes. Ces traitements de données sont appelés « Contact Covid » et « SI-DEP ».

Il définit à ce titre les responsables de traitements, les catégories de données traitées, les accès, les destinataires, ainsi que leur durée de conservation et les modalités d’exercice, par les personnes concernées, des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.