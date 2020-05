Des règles très strictes pour la réouverture des équipements sportifs

Coronavirus

Publié le 14/05/2020 • Par Delphine Gerbeau • dans : Documents utiles, France

Le ministère des sports vient de publier un guide de recommandations pour la réouverture des équipements sportifs. Des cheminements, aux conditions de nettoyage et d'occupation des équipements, les règles sont très strictes et en limiteront la fréquentation.

Le ministère des sports vient de publier un « guide de recommandation des équipements sportifs, sites et espaces de pratiques sportives » pour la période post confinement, élaboré en association avec un groupe de travail auquel ont notamment participé l’Association nationale des élus du sport (Andes) et l’Association nationale des directeurs et intervenants d’installations et des services des sports (Andiiss). Il fixe la liste des mesures sanitaires et de gestion des établissements à respecter pour l’ensemble des catégories d’établissements, des piscines aux gymnases, terrains de sport ouvert, golfs,…

Réouverture à la carte

Le document note tout d’abord que « les maires et les Préfets, au plus près du terrain, jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre du déconfinement. C’est à eux qu’il reviendra d’en établir les conditions de réouverture – des équipements, ndlr – dans le respect des règles sanitaires édictées par le Gouvernement ».

Il est rappelé que la pratique du sport dans des lieux couverts n’est pas autorisée jusqu’au 2 juin, sauf pour certaines activités à caractère scolaire et périscolaire ainsi que pour les sportifs professionnels et de haut niveau, et que la pratique des sport collectifs ou de contacts n’est pas autorisée jusqu’à nouvel ordre.

En revanche l’accès aux espaces de plein air pour l’activité physique est possible en prenant compte des préconisations sanitaires (distanciation et gestes barrières) et en fonction du niveau épidémique des départements.

Un protocole écrit « type » sera à établir par chaque exploitant, validé par le maire et par le préfet. De façon générale, les circulations devront être régulées avec des sens à respecter, les portes un maximum ouvertes pour éviter d’être touchées, des créneaux horaires définis et limités pour chaque type de pratiques,…

Contrôles des entrées

Le guide détaille ensuite les conditions de réouverture, éventuellement à compter du 2 juin, des différents équipements. Il énonce que le gestionnaire pourra prévoir des procédures de vérifications et de contrôle des usagers par ses représentants, présents lors des séance. Ainsi toute entrée pourra être nominative, pour cela le gestionnaire sera amené à développer les outils numériques et digitalisés : réservation des créneaux, achats d’entrée unitaire, rechargement de carte d’abonnement en ligne. Ou plus simplement enregistrement sous forme déclarative par un agent des usagers sur un document papier ou numérique.

Pour les piscines, il est proposé une phase de test avec une dizaine d’équipements, pour évaluer la validité des procédures, avant la réouverture globale des établissements. Les règles de distanciation sociale devront être respectées y compris au sein des bassins.