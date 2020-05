Protéger la vie, rassurer la population, Rendre le monde plus sûr. C’est la mission d’Axon, et la vôtre.

Axon accompagne les collectivités locales dans leur mission. Leur credo : la technologie, couplée au savoir-faire et au discernement des agents, est la clé d’un monde plus sûr.

Afin de limiter les risques de blessures, tant chez les civils que les agents, Axon a développé une gamme d’équipements de haute performance : le Pistolet à Impulsion Électrique (PIE) TASER pour dissuader et répondre de manière graduée ; les caméras-piétons pour désamorcer les conflits et les documenter ; le logiciel Evidence pour gérer et disposer de preuves filmées.

Alternative sûre et proportionnée aux armes classiques, les PIE TASER sont aussi un moyen de dissuasion fort. À Bordeaux, en 3 ans d’utilisation, la police municipale a dégainé le TASER 20 fois, mais n’a jamais eu besoin de tirer, la dissuasion ayant réussi à calmer des situations périlleuses. Le TASER présente un risque de blessure de moins de 1 %. Le double laser, l’arc électrique d’avertissement sans manipulation des cartouches, la présence de 2 cartouches dans le PIE et de 2 autres en réserve font du PIE TASER X2 un véritable vecteur de pacification. Dernier PIE Axon en date, le TASER 7 dispose de performances améliorées : 2 distances de tir dont la possibilité d’un tir efficace à 1,2 m, possibilité de recharger 2 cartouches en même temps, mises à jour automatiques.

Par ailleurs, l’utilisation des PIE TASER déclenchent l’enregistrement automatique des caméras-piétons Axon afin de mieux comprendre le contexte et fournir des preuves. Des échanges sont en cours pour faire évoluer le décret n° 2010-544 du 26 mai 2010 et ainsi permettre aux Polices municipales d’utiliser le TASER 7 combiné à la caméra-piéton Axon.

« Heureusement que nous sommes équipés du PIE, sinon je ne sais pas comment deux affaires se seraient terminées. Lors de la 1re, la simple mise en joue avec le PIE a permis de dissuader un groupe voulant en découdre avec les forces de l’ordre. La 2e situation concerne un déséquilibré menaçant des civils sur le marché d’approvisionnement de Trappes, le policier municipal présent a pointé l’individu avec son PIE, ce qui a permis de lui faire poser son cutter au sol. Très utile dans cette situation, le policier municipal n’aurait, au regard du lieu, pas pu utiliser une autre alternative sans danger pour la population présente » Thierry MICHEL, Directeur de la police municipale de Trappes

Les caméras-piétons Axon, robustes, performantes et intuitives, d’une autonomie de plus de 12 h, peuvent être fixées sur l’uniforme ou sur le casque. Elles permettent de désamorcer des conflits et de fournir des preuves, et ce dans le respect du droit français. Elles peuvent être activées rapidement par l’agent, notamment via les accessoires Axon Signal, et disposent d’une mémoire tampon jusqu’à 2 min. Cette année, une nouvelle version – Axon Body 3 – devrait être disponible en France. En plus de performances techniques audio et vidéo améliorées, cette version offrira en option des alertes et la possibilité de livestream depuis une carte avec une localisation en quasi-temps réel. Les Centres de Supervision Urbain (CSU) pourront ainsi visualiser les alertes et enregistrements déclenchés par les agents sur le terrain, puis visualiser et activer à la demande les flux vidéo en direct. De plus, de nouvelles fonctionnalités d’IA permettront un déclenchement automatique de l’enregistrement dans le cas où l’agent ferait usage de son arme à feu (déclenchement sur détention du bruit de la détonation).

Il est ensuite possible de regarder jusqu’à 4 vidéos synchronisées d’une même scène grâce au logiciel Axon Evidence qui permet de gérer des preuves numériques stockées dans le Cloud et de les effacer automatiquement selon la législation en vigueur. Pour garantir l’intégrité de la preuve et une transparence totale, toutes les actions réalisées dans le logiciel sont tracées. En facilitant le téléchargement automatique des données, l’étiquetage, la classification et la récupération des preuves, Axon répond aux défis de la bonne gestion des données acquises et permet aux forces de l’ordre de gagner en efficacité pour pouvoir passer plus de temps sur le terrain.

Les TASER, les caméras-piétons et le logiciel Evidence représentent un écosystème conçu pour apporter plus de sécurité physique, psychologique et juridique aux forces de l’ordre, réduire le nombre de conflits et de blessures graves, mais aussi apporter plus de transparence pour apaiser les relations entre forces de l’ordre et citoyens.

