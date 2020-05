Finances des collectivités : la guerre des chiffres bat son plein

Coronavirus

Publié le 12/05/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

La pandémie pourrait coûter des milliards d'euros aux communes, départements et régions. Du gouvernement aux associations d'élus en passant par les experts, la bataille de chiffres fait rage pour évaluer les pertes à venir avant les arbitrages du gouvernement. La Gazette tente d'y voir plus clair.

Le confinement a infligé un choc sans précédent à l’économie française et par conséquent aux finances des collectivités locales. La facture s’annonce salée au moins pour les deux prochaines années mais il est encore difficile d’estimer le coût exact qu’aura cette crise sur le front des finances locales. Malgré ce climat d’incertitude, de nombreux acteurs ont tenté de chiffrer les pertes possibles des collectivités. Tour d’horizon des différentes prévisions qui frisent parfois la surenchère.

14 Mds € pour le gouvernement

Pour le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin et son secrétaire d’Etat, Olivier Dussopt, la baisse de recettes pour les collectivités pourrait atteindre 4 milliards d’euros en 2020 et 10 milliards en 2021. Mais les deux membres du gouvernement se sont empressés de dire que ces estimations étaient provisoires lors d’une audition devant les députés, mercredi 29 avril.

Selon les ministres, les premiers territoires fragilisées devraient être les territoires d’outre-mer – notamment sur l’octroi de mer -, les communes touristiques touchant beaucoup de taxe de séjour, certains départements – avec la chute probablement « très importante » des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) – et certains EPCI avec l’effondrement du versement mobilité pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).

Dans le détail, la ministre chargée de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, a évaluée à « environ 25% » la baisse en 2020 des DMTO, soit « un total de 4 milliards d’euros, c’est-à-dire une perte de 3,4 milliards d’euros pour les départements et d’1 milliard d’euros pour les communes ». Pour les communes de moins de 5.000 habitants, qui perçoivent un produit de DMTO par l’intermédiaire des départements, la baisse ne sera perceptible qu’en 2021, a complété Sébastien Lecornu.

De même, la fraction de TVA revenant aux régions (4,4 milliards d’euros prévus en loi de finances initiale pour 2020) pourrait diminuer d’un montant compris entre 200 et 300 millions d’euros selon le gouvernement.

Entre 5 et 20 Mds € pour les associations d’élus

Les associations d’élus sont plus pessimistes. Pour le maire de Sceaux et secrétaire général de l’Association des maires de France (AMF), Philippe Laurent, le manque à gagner des recettes devrait être « de l’ordre de 20 Mds € pour tous les niveaux de collectivités » entre 2020 et 2022. Lors d’une audition devant la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, le 16 avril 2020, le président de l’AMF, François Baroin, avait annoncé un montant total de pertes de recettes subies par les collectivités territoriales moitié moins élevé mais son chiffrage couvrait une année de moins. Selon lui, il pourrait s’établir à « 10 milliards d’euros pour les années 2020 et 2021 ».

Les intercos précisent, de leur côté, que la baisse de leurs ressources pourrait monter à « – 25% pour la CVAE et – 10% minimum sur le versement mobilité à étaler sur les trois prochaines années » d’après Corinne Casanova, vice-présidente de l’Assemblée des communautés de France (AdCF).

Pour les départements, l’inquiétude porte sur les DMTO. L’Assemblée des départements de France (ADF) estime que cette ressource pourrait s’effondrer de 35% dès 2020, soit 10 points de plus que les premières prévisions du gouvernement, en raison du quasi-gel des transactions immobilières durant la période de confinement associé à une reprise potentiellement ralentie en termes de volume et d’un effet prix sur les biens. Elle rappelle que « pour mémoire, les DMTO avaient baissé de – 11 % en 2008 et de – 27 % en 2009.

Du côté des régions, le président de l’association Régions de France, Renaud Muselier, estime que les moindres recettes pour les régions pourraient représenter « entre 700 millions et 1 milliard d’euros » en 2020. Parmi les pertes, le président de la région PACA cible 400 millions d’euros sur les recettes de TVA versées aux régions en 2020, 117 millions d’euros sur les recettes de TICPE et 336 à 450 millions d’euros sur les recettes de taxe sur les cartes grises en 2020. Pour 2021, les prévisions sont encore plus mauvaises car il prévoit une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) entre 20 % et 40%, soit entre 1,9 milliard et 3,8 milliards d’euros de pertes. Selon le DG de Régions de France, Jules Nyssen il faut rajouter « 1,7 Md € de dépenses non prévus par les régions » pour soutenir les entreprises.

4,9 Mds € pour la commission des finances du Sénat

A la fin du mois de mars, la commission des finances du Sénat était moins alarmiste. D’après son premier chiffrage datant du 27 mars 2020, l’épidémie de Covid-19 pourrait faire perdre 4,9 milliards d’euros de recettes aux collectivités territoriales en 2020 et 2021. Aujourd’hui, cette première estimation publique sur le sujet semble dépassée.

Elle estimait néanmoins à 80 millions d’euros la baisse de taxe de séjour pour les collectivités sur les 540 millions d’euros perçus en 2019. Pour la CVAE, la prédiction des pertes était comprise entre «46 à 316 millions d’euros en 2021» pour le bloc communal et « entre 42 et 290 millions d’euros en 2021 » pour les départements, selon le même document. Pour les régions, la baisse additionnée de la TVA et de la CVAE pouvait atteindre une somme « entre 560 et 910 millions d’euros » selon les prévisions de l’époque des sénateurs.

Plus récemment, le 14 avril, le président de la commission des finances du Sénat et son rapporteur général ont prédit une chute du versement mobilité pour les AOM entre 860 millions d’euros pour le scénario optimiste et 1,9 milliard d’euros pour le scénario pessimiste. La prédiction est similaire à celle du gouvernement qui prévoit un retombée du VM à son niveau de 2018 soit un manque à gagner de 1,4 Mds €.

Pour les territoires d’Outre-mer, la perte de recettes s’élèverait « au moins à 200 millions d’euros » selon le sénateur LREM de Guyane, Georges Patient. Cette fragilité des collectivités ultramarines s’explique par la spécificité de leurs ressources. Une grande partie dépend de l’octroi de mer qui est une taxe directement liée à l’activité économique, via les importations et la production locale.

5 Mds € pour l’agence de notation Moody’s

Pour l’agence de notation Moody’s, « les collectivités locales françaises subiraient des pertes de recettes de plus de 5 milliards d’euros en 2020 compte tenu du recul de l’activité économique ». Elle mise sur un redressement graduel de l’économie française durant la seconde moitié de l’année mais avec un produit intérieur brut (PIB) qui resterait, en 2021, inférieur à son niveau pré-coronavirus.

Plusieurs milliards pour les consultants finances

Ces oppositions de chiffrages se retrouvent aussi entre consultants. Michel Klopfer et Yann-Florent Fougères, respectivement fondateur et consultant chez CMK, ont dressé, dans nos colonnes, un premier bilan de la crise sur les ressources des collectivités locales sur leurs budgets 2020-2021. La menace porte, selon eux, principalement sur la fiscalité économique. Nous avons synthétisé les principaux chiffres de leurs prédictions dans le tableau ci-dessous, à l’exception de la CVAE qu’ils estiment au minimum en baisse de 20 % en 2021 :

Pour Christophe Michelet, président du cabinet conseil Partenaires Finances Locales, « si l’on prend en compte toutes les taxes susceptibles d’être affectées, même avec des hypothèses relativement conservatrices, la perte globale serait plutôt de l’ordre de 9 Mds €. « Il se veut rassurant et note que la dégradation sera probablement moins forte que la baisse de dotations sous le quinquennat de François Hollande. »

Pour Coraline Arsac et Thomas Billet du cabinet Fiscalité et Territoire, les pertes anticipées du produit de TVA pour les régions seraient de – 6,5 % par rapport au montant de TVA perçu en 2019, soit une perte de -276 M€. Sur la CVAE, leurs premières estimations « permettent d’anticiper une baisse entre -6 et -10% des reversements de CVAE sur l’exercice 2021, qui pourrait aller dans certaines collectivités jusqu’à -15%. En 2022, la baisse se situerait en moyenne entre -15% et -22%, avec quelques décrochages jusqu’à -27%. Si on cumule les pertes 2021-2022, ce serait des pertes cumulées moyennes comprises entre -20% et -35% ».

D’autres estimations à prévoir dans les prochaines semaines

Cette bataille de chiffres ne devrait pas s’arrêter tout de suite puisque les associations d’élus ont aussi confié à l’observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL) le soin d’évaluer les pertes fiscales des collectivités.

A l’Assemblée nationale, ce sont les députés Christophe Jerretie (LREM) et Charles de Courson (Libertés et Territoire) qui ont été chargé par la délégation aux collectivités et à la décentralisation de faire ce travail.

Parallèlement, son président et député LREM du Gers, Jean-René Cazeneuve, a été missionné par le Premier ministre pour rendre un rapport sur l’impact de la crise sur les finances locales. Le gouvernement devrait s’en inspirer pour affiner son propre chiffrage et préparer ses mesures de soutien aux collectivités.