Coronavirus : plus d’un million d’amendes pendant le confinement

Publié le 12/05/2020 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Actu experts prévention sécurité, France

Pendant le confinement, les forces de l'ordre ont procédé à 20,7 millions de contrôles et dressé 1,1 million de contraventions. Des recettes nouvelles pour l'Etat qui ne combleront pas les lourdes pertes fiscales et les dépenses liées à la pandémie.

Depuis lundi 11 mai 2020, les Français n’ont plus à remplir d’attestation pour sortir dans un rayon de 100 kilomètres autour de leur domicile. Ils ne risquent donc plus de recevoir une amende forfaitaire de 135 euros. Et de 450 euros si elle est majorée pour non respect du confinement. L’occasion pour le ministère de l’Intérieur de tirer un premier bilan du dispositif.

L’attestation de déplacement à plus de 100 km est disponible

21 millions de contrôles et 1,1 million de contraventions

Dans une interview au journal la Montagne, Christophe Castaner fait un constat plutôt positif de cette période de confinement. « Au total, sur l’ensemble des contrôles, nous avons relevé un peu moins de 6 % d’infractions », s’est-il réjouit. Entre le 17 mars ...

