Coronavirus : comment faire de la péréquation un outil de survie

[DOSSIER ET APRÈS] FINANCES LOCALES (2/4)

Publié le 12/05/2020 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Quel que soit le degré de l’impact, les collectivités profitent de la crise pour réclamer une meilleure répartition des recettes mais surtout un soutien compréhensif de l’État sur la péréquation. Mais on en est encore au stade des vœux pieux.

Le coronavirus rebat les cartes ! Plus encore qu’hier où elles réclamaient plus d’équité dans la répartition des recettes, les collectivités traversent la crise sanitaire avec des demandes de compensation accrues par le contexte inédit. Et elles remettent sur la table des discussions leurs demandes de rééquilibrage des recettes des plus grandes envers les plus petites ou des plus riches envers les plus pauvres.

Des conséquences en chaîne du Covid-19

« Quand il y a une raréfaction de la ressource, la péréquation prend encore plus d’importance. Il va y avoir des baisses mécaniques sur certains fonds à législation constante et d’autres mécanismes qui seront plutôt protecteurs comme ceux liés aux composantes péréquatrices de la DGF (DSU, DSR,…). Tous auront une importance démultipliée, compte ...