Déconfinement et handicap : priorité à l’école et à l’emploi

Publié le 12/05/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Santé, éducation, emploi… Les grandes lignes du plan de déconfinement pour les personnes en situation de handicap présenté le 4 mai par Sophie Cluzel ont pour fil rouge le refus d’une discrimination au regard d’une vulnérabilité supposée. Le handicap ne constitue pas en tant que tel un critère de vulnérabilité face au virus Covid-2019. A compter du 11 mai, priorité est donnée au retour progressif à l’école et à l’emploi

La secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées a présenté le 4 mai les grandes lignes du plan du déconfinement dans le champ du handicap, toujours en cours de finalisation. Avec un préalable : « aucune personne en situation de handicap ne se verra imposer de confinement prolongé, il s’agira d’accompagner le choix des personnes et des familles ».

Ce sera particulièrement vrai dans le cas des personnes handicapées les plus exposées au risque Covid-19 au regard de l’avis rendu par le Haut conseil en santé publique le 20 avril : plus de 65 ans, sujets avec antécédents cardiovasculaires, diabétiques non équilibrés ou avec complications, sujets ayant une pathologie chronique respiratoire… Le handicap ne constitue pas en tant que tel un critère de vulnérabilité ...

