« Sans fondamentaux de sécurité informatique, tout ce que l’on construit repose sur du sable »

Animateur de l’espace consacré aux collectivités du Clusif, une association dédiée à la sécurité informatique, Damien Alexandre confie les pistes à privilégier en cas de cyberattaque.

Chiffres-clés 2019 : Baltimore, aux Etats-Unis, est paralysée pendant plusieurs semaines par un rançongiciel, une menace qui vise aussi les collectivités françaises.

Le Grand Cognac, Sarrebourg et la métropole d’Aix-Marseille-Provence ont récemment subi une attaque informatique. Ces collectivités ont été sommées de payer une rançon, ce qu’elles n’ont pas fait, pour décrypter leurs données. Comment éviter cela ?

La première étape est de mettre en place les fondamentaux. Il faut d’abord établir une politique de sauvegarde. Quelles données sauvegarde-t-on, à quelle fréquence et combien de temps sont-elles conservées ? J’applique la règle du « 3-2-1-0 » : trois jeux de données (un en production et deux sauvegardes), deux sauvegardes sur deux supports différents, une sauvegarde externalisée pour faire face au risque de cambriolage ou d’incendie et zéro défaut. A minima une fois par an, il faut vérifier que la sauvegarde fonctionne en testant la restauration ...