Dans le bâtiment neuf ou rénové, la sobriété énergétique attendra

Crise sanitaire oblige, le gouvernement a annoncé le 7 mai le report, total ou partiel, de nombreux chantiers liés à la sobriété énergétique des bâtiments.

Bâtiment et travaux publics (BTP)

Une centaine de participants ont assisté jeudi 7 mai à la vidéoconférence organisé par les ministères de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique et solidaire sur « l’avancée des principales mesures de la politique de rénovation énergétique des bâtiments dans le contexte particulier de la crise sanitaire ».

En fait d’avancées, Julien Denormandie et Emmanuelle Wargon ont annoncé quelques prorogations et beaucoup de reports, décidés selon eux « pour permettre la collaboration et la concertation avec la filière » alors que le secteur est largement paralysé par la crise.

CEE ...