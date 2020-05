Les colonies de vacances survivront-elles à la crise sanitaire ?

Coronavirus

Publié le 11/05/2020 • Par Rouja Lazarova • dans : France

Séjours de loisirs classiques, vacances apprenantes... Les collectivités et les professionnels du secteur sont dans l'attente de l'évolution de la crise sanitaire, pour décider du type de séjours de vacances à proposer aux enfants.

Alors que le ministre de l’Education nationale a annoncé, le 15 avril, la mise en œuvre de « vacances apprenantes » pour permettre aux décrocheurs de rattraper les lacunes accumulées pendant le confinement, les professionnels du secteur et les représentants des collectivités se disent dans l’expectative. Les organisateurs de colonies de vacances se tiennent dans les starting-blocks en attendant des directives gouvernementales plus précises, début juin. Avec une conviction : les vacances n’ont jamais été aussi nécessaires pour les enfants.

« A la sortie de la guerre, les vacances étaient très importantes pour extraire les enfants du stress qu’ils ont pu vivre. Aujourd’hui, on retrouve la même logique, et on renoue avec la dimension hygiéniste des colos – permettre aux enfants de ...

