La guerre des masques, un cauchemar pour les collectivités

Crise sanitaire

Publié le 12/05/2020 • Par Christine Berkovicius • dans : Actu juridique, France, Toute l'actu RH

Sur le pont depuis deux mois, les acheteurs publics ont dû déployer mille et une stratégies pour réussir à commander des masques afin de protéger les agents et les populations. Dans l’urgence, ils se sont débrouillés en ordre dispersé, et non sans mal, en faisant jouer réseaux et contacts. Et en puisant dans leurs réserves pour tenir le coup !

Bienvenue au Far West… Voilà comment pourrait se résumer le sentiment des acheteurs ou responsables de cellule de crise, qui sont au front depuis des semaines pour commander des masques, l’un des produits les plus convoités du moment. « On ne pouvait pas trouver pire comme situation », tranche Fabrice Picardi, qui a piloté l’achat de six millions de masques pour la région Centre-Val de Loire. « On vous demande d’acheter ce que tout le monde cherche, en un temps record, sans avoir les compétences, les ressources et les outils nécessaires… on a tous vécu un enfer», ajoute le directeur des achats et de la commande publique.

Faire jouer les réseaux

Face à l’urgence, à commencer par la protection de leurs propres agents, les collectivités ont travaillé avec les moyens du bord. A Toulouse, les services ont eu la chance d’avoir un élu, lui-même médecin, qui les a mis en contact avec une entreprise locale, la société Paul Boyé, l’un des quatre fabricants français de masques, si bien qu’ils ont pu, dès la fin mars, lui passer commande d’un million de masques chirurgicaux. A l’opposé, l’Ile-de-France a fait jouer ses réseaux pour faire du sourcing jusqu’en Chine où elle a commandé 40 millions de masques auprès de trois fournisseurs qui restent « confidentiels », précise Marc Sauvage, directeur général adjoint en charge des achats. D’autres, comme Tours Métropole, sont passés par des intermédiaires en France, non sans mal. « J’ai contacté deux régions pour savoir comment ils avaient fait, sans succès. Pas d’aide non plus du côté de l’Ugap. Je me suis trouvé vraiment seul, et cherchant tous azimuts, j’ai fini par tomber sur un de nos anciens fournisseurs dans l’Allier en qui nous avions confiance, et auquel nous avons pu commander 200.000 masques chirurgicaux », détaille David Chabellard, directeur général adjoint aux ressources internes.

En même temps, il leur a fallu affronter des prix très volatiles, variant facilement du « simple au triple », voire davantage, surtout pour les modèles FFP2, les plus rares, avec des sollicitations incessantes de la part de fournisseurs potentiels. A cela s’ajoutent des conditions différentes selon que l’on achète à la sortie d’usine, à l’aéroport en Chine, ou bien arrivé à Roissy. Le tout en évitant les arnaques…

Les communes en première ligne

En avril, rebelote. Les collectivités ont dû repartir en chasse à la suite de nouvelles annonces du gouvernement, cette fois pour les masques « grand public ». Avec à nouveau une forte pression, cette fois du côté des habitants. Et ce sont les communes qui se sont retrouvées en première ligne. « Les gens ne vont pas frapper à la porte de l’Elysée ou des régions. C’est chez nous qu’ils appellent pour savoir si on va leur fournir des masques à temps, et on a des coups de fil tous les jours », dit Bertrand Langlet, directeur général des services d’Orléans Métropole.

Là encore, chacun y est allé de sa propre stratégie. Tours Métropole a mobilisé une entreprise de son agglomération, spécialiste de textile médical, pour 500.000 masques à 4 et 5 euros HT, soit 1,7 millions d’euros. Bordeaux s’est tourné vers une usine éphémère, qui s’est montée sur le bassin d’Arcachon. Toulouse a couvert une partie de ses besoins grâce aux couturières du théâtre du Capitole, et a commandé le reste, soit 900.000 masques à 1,69 euros HT auprès d’un importateur qui achète au Pakistan à une ancienne usine Adidas.

A chaque instant, il leur a fallu être hyper réactif. « Reporter sa décision de 38 ou 72 heures peut générer plusieurs semaines d’attente supplémentaire pour les livraisons. Il faut savoir dire oui au bon moment, car la question des délais est cruciale », précise Frédéric Decompte, qui a piloté le dossier pour la Dracénie Provence Verdon Agglomération.

L’urgence impérieuse pour aller vite

Faute de temps encore, les collectivités n’ont pas pu vraiment s’organiser entre elles et ont travaillé en ordre dispersé, même si des solidarités territoriales se sont mises en place. Les régions ont ainsi fait des commandes groupées, et les agglomérations se sont efforcées de fournir leurs communes membres, mais il y a eu « beaucoup de perte d’énergie », déplore Bertrand Langlet.

Dans ce contexte mouvant, les collectivités ont heureusement eu la chance de pouvoir appliquer la procédure d’urgence impérieuse, sans publicité ni mise en concurrence, prévue par le code de la commande publique, qui leur a permis de boucler leurs commandes dans des temps record : 16 jours par exemple du sourcing aux premières livraisons en Centre-Val de Loire. Mais cela ne les empêche pas de s’inquiéter déjà des possibles contrôles des chambres régionales des comptes, dans deux ou trois ans. « Est ce qu’on ne reprochera pas d’avoir acheté trop cher, à l’instant t, sans tenir compte des circonstances du moment ? », s’interroge ainsi la métropole tourangelle qui s’attache à tracer parfaitement toutes ses procédures. En attendant, les collectivités doivent continuer le travail, penser à recommander bientôt, et songer aux futurs stock. Avec l’espoir d’avoir, cette fois, un peu plus de visibilité.