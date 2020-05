Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 4 au 11 mai sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

C’est reparti – Le déconfinement, ce lundi, a beaucoup été traité sous l’angle des transports en commun. Les Echos ont ainsi fait un point sur la situation en Ile-de-France, constatant notamment que trois métros sur quatre, en moyenne, circulaient et que 60 stations (sur 302) étaient fermées. Libération, de son côté, revenait sur les relations entre les opérateurs et les responsables publics, signalant que les premiers avaient obtenu de l’Etat que leur responsabilité ne soit pas engagée quand la distanciation ne serait pas respectée mais, a minima, qu’elle le soit à « une obligation de moyen renforcées ». Enfin, France 3 s’appuie sur l’exemple de la Bourgogne-Franche-Comté pour recenser les innovations liées à la crise : Keolis et le réseau de Nevers proposent ainsi le paiement du ticket de bus sans contact [lire aussi notre article].

Déconfinement, mode d’emploi – Pour négocier au mieux la sortie de crise, l’Assemblée des communautés de France (AdCF) a publié, sur son site Internet, un guide pratique, « Réussir le déconfinement : enjeux et recommandations ». Le texte rappelle ainsi que l’AdCF a proposé aux collectivités concernées de mettre en place des plans territoriaux de déconfinement pouvant s’inclure dans les plans de continuité d’activité et les plans de reprise d’activité. Le guide aborde ensuite la question du déconfinement secteur par secteur (service public éducatif, accueil de la petite enfance, service public accueillant du public, mobilités, eau et assainissement) en rappelant les gestes barrières à adopter et en expliquant les procédures à adopter pour une reprise d’activité efficace et sécurisée.

Place aux piétons – Alors que les premiers écoliers sont attendus demain mardi, l’association Respire en appelle aux maires pour une meilleure sécurisation autour des établissements scolaires à travers une plus grande piétonisation. Elle propose ainsi plusieurs solutions : la condamnation de certaines voies de circulation automobile, la piétonisation partielle de certaines rues juste pendant les heures de dépose et de sortie des écoles, et la transformation de la voie en « zone de rencontre », comme cela est prévu dans le code de la route.

En voiture – Le ministère de la Transition écologique a adopté des mesures particulières en faveur du covoiturage pour le déconfinement. Comme le résume France Info, depuis dimanche, et pour éviter le retour des bouchons sur certains axes, les voies habituellement réservées aux transports en commun et aux taxis sur les autoroutes A1 et A6A peuvent être empruntés par les véhicules de covoiturage. Mais un seul passager est autorisé, il ne peut s’asseoir à côté du conducteur et tous les deux doivent porter un masque.

Régime sec – Anticiper un nouvel épisode de sécheresse : tel était l’objet de la réunion qui s’est dernièrement tenue entre Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique, et des représentants de collectivités, des entreprises et des associations environnementales. Comme cela est résumé dans une publication du ministère, des travaux et des études hydrologiques ont été lancés afin d’identifier les territoires (notamment sous forme de carte) qui présentent les probabilités les plus fortes de rencontrer des pénuries d’eau d’ici la fin de l’été.

Recours – Selon 20 Minutes, 25 préfets ont autorisé, en France, les agriculteurs à réduire par deux les distances de pulvérisation des pesticides à proximité des habitations. L’association environnementale Eau et Rivières, en Bretagne, a donc décidé de déposer un recours devant le tribunal administratif pour demander l’annulation de ces dérogations en Bretagne.

Et aussi…

L’Ademe et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) lancent une enquête en ligne à destination des acteurs de la filière pour imaginer les évolutions du patrimoine immobilier en France ;

Le maire du 6e arrondissement de Lyon s’inquiète de voir certains axes principaux devenir des voies cyclables [lire aussi notre article] [Lyon Capitale].