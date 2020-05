De la station balnéaire à la « vraie » ville

Aménagement

Publié le 12/05/2020 • Par Agnès Fernandez • dans : France, Innovations et Territoires, Régions

Les six stations balnéaires construites par la mission "Racine" entre 1963 et 1983 ont besoin de s'adapter à une population croissante. Les logements conçus pour un usage estival sont désormais occupés par des habitants à l'année. Les élus doivent faire face à une population vieillissante et attirer des familles.Le but est de renouveler l'offre de logements et de services, de développer les circulations douces, et de traiter les problèmes de sécheresse et de risques de submersion.

Chiffres-clés 1 milliard d'euros d'investissements, telle est la dotation du plan littoral 21 afin de donner une nouvelle impulsion à la mission "Racine", dont 300 millions d'euros de la région Occitanie. Signé en mars 2017 avec l'Etat et la Caisse des dépôts, il concerne le nautisme, l'hébergement, l'énergie et l'aménagement.

C’était une autre époque. La côte languedocienne était un cordon littoral de sable et de marais enchâssé entre la mer Méditerranée et les étangs, peuplée de moustiques, d’oiseaux et d’une poignée d’agriculteurs. Les congés payés se développaient parallèlement au tourisme, mais les vacanciers délaissaient les plages de France pour celles d’Espagne. Afin de les fixer dans l’Hexagone, le Général de Gaulle décide de donner à cette région inhospitalière un nouvel avenir touristique. Un plan d’aménagement d’ensemble sur 180 kilomètres de littoral entre la Camargue et les Pyrénées, organise sept « unités touristiques », séparées par des espaces naturels protégés, pour accueillir un million de futurs estivants : La Grande-Motte et Le Cap d’Agde dans l’Hérault, Gruissan et Port Leucate dans l’Aude, Port Barcarès et Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales et Port Camargue dans le Gard.

Le 18 juin 1963 naît la mission interministérielle pour l’aménagement du littoral du Bas-Languedoc et du Roussillon, présidée par Pierre Racine, conseiller d’Etat. Entre 1964 et 1965, la mission « Racine » achète 2 820 hectares de terrains, assainis, consolidés et rehaussés afin d’y bâtir des villes nouvelles balnéaires. Le projet « un anneau, un logement » prend forme sous le crayon d’architectes « modernes ». Cinquante ans plus tard, ces stations balnéaires sont de véritables villes, de plus en plus habitées à ...

