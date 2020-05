Concours : collecte des données à caractère personnel pour la « Base concours »

Concours fonction publique

Publié le 07/05/2020 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Un arrêté du 4 mai fixe la nature et le format des données à caractère personnel relatives aux caractéristiques et au processus de sélection des candidats à l’accès à la fonction publique et les modalités de leur transmission au service chargé de la « Base concours ».

La codification et le contenu précis de chacune des données, ainsi que le format et les règles de nommage du fichier sont détaillés dans un document technique publié sur le service de communication en ligne du ministère chargé de la fonction publique.