Déconfinement : les crèches toujours dans le brouillard

Publié le 06/05/2020 • Par Catherine Maisonneuve • dans : France

Santiago Nunez / Adobestock

Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) et les assistantes maternelles sont encore en attente de consignes officielles pour être prêts le 11 mai, jour J du déconfinement. Le rôle d’appui de la Protection maternelle et infantile n'a pas non plus été précisé.

