Le transport scolaire prêt à redémarrer en Auvergne-Rhône-Alpes

Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour limiter le risque de contamination des agents et protéger les usagers ? Comment adapter les consignes de sécurité aux différents services qui composent une collectivité territoriale ? Nous vous proposons ...

Problématique complexe, le réchauffement a des impacts à court et long terme. Pour chaque collectivité, l'enjeu est de regarder sa vulnérabilité en face et d'éviter la fuite en avant.Deuxième article de notre dossier sur l'adaptation au changement climatique. ...

La crise sanitaire actuelle a pris tout le monde de court. Mais il ne serait pas compréhensible que la reprise ne soit pas planifiée. L’élaboration du plan de reprise d’activité nécessite de bien comprendre les enjeux de la démarche et d’en connaître les ...

Nouvelle et séduisante, la micro-méthanisation vise à transformer les biodéchets au plus près du lieu de production. L’objectif est de réduire le transport, tant pour la collecte que pour le traitement et la valorisation. ...